Il veut jouer à Paris, le gros coup négocié en privé

Cet été, le Paris FC a mis la main sur un joueur expérimenté de Ligue 1 avec Pierre Lees-Melou, l’une des rares recrues à apporter satisfaction en ce début de saison. Interrogé par Flash Score, l’ancien milieu du Stade Brestois a justifié sa signature dans la capitale.

Pour son retour en Ligue 1, le Paris FC a accueilli huit nouveaux joueurs dans son effectif, pour environ 57 millions d’euros. Après son échec avec Benjamin André, la direction parisienne s’est activée pour enrôler Pierre Lees-Melou, un autre milieu de terrain expérimenté de Ligue 1. Interrogé par Flash Score, le joueur de 32 ans a justifié sa signature dans la capitale.

« Ils m’ont parlé de ce que je pouvais apporter en termes d’expérience » « C’est un tout. Ils étaient intéressés par le joueur, mais aussi par l’homme, par mon état d’esprit. Ils m’ont parlé de ce que je pouvais apporter en termes d’expérience. C’est toujours agréable quand un club reconnaît vos valeurs et vous demande de les intégrer à son projet. Et puis j’étais à un moment de ma carrière où j’avais envie d’un nouveau défi, j'avais fait le tour à Brest. Le timing était parfait », confie Pierre Lees-Melou.