Il snobe le PSG, son transfert est relancé

Amadou Diawara

Partagé entre le PSG et le FC Barcelone, Vitor Roque a finalement décidé de rejoindre la Catalogne. Alors que le transfert du crack brésilien était initialement programmé pour le mois de juillet, son agent a annoncé qu'il allait s'envoler vers l'Europe dès janvier. Toutefois, Deco a affirmé ce mardi que l'arrivée prématurée de Vitor Roque n'était pas encore bouclée.

Etincelant sous les couleurs de Paranaense, Vitor Roque a alarmé le PSG et le FC Barcelone, entre autres. Et malheureusement pour le club de la capitale, le crack brésilien de 18 ans a finalement choisi de rejoindre le Barça. Alors que le transfert de Vitor Roque était initialement programmé pour le mois de juillet, son agent a annoncé qu'il allait finalement migrer vers la Catalogne dès le 1er janvier. « Il est prévu que Vitor Roque rejoigne le Barça le 1er janvier. L'avantage est qu'il puisse arriver le vendredi et jouer le dimanche. Il a une grosse mentalité, il est prêt » , a révélé André Cury dans des propos rapportés par AS .

«Nous ne savons pas encore si nous pouvons le faire venir»

Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , Deco a contredit André Cury, affirmant que l'arrivée de Vitor Roque en janvier n'était pas actée pour le moment. « Le vice-président économique a déclaré à MD que si Xavi le demandait, ils feraient l'effort de faire venir Vitor Roque en janvier. Vous a-t-il donné des nouvelles positives ? Lui et moi savons que cela ne dépend pas uniquement des efforts du club. Il y a une partie qui en dépend et une autre qui n'en dépend pas. Dès la première minute, il était clair avec l'Athletico Paranaense que Vitor ne pourrait venir qu'à partir de janvier, ce qui était l'une des conditions de l'accord, mais nous allons essayer. Nous verrons ce que nous pouvons faire. C'est un joueur que nous avons signé pour le présent et pour l'avenir, nous croyons beaucoup en lui, mais nous devons attendre un peu et voir comment nous pouvons résoudre ce problème. Si ce n'est pas maintenant, ce sera certainement en juillet » , a précisé le directeur sportif du FC Barcelone, avant d'en rajouter une couche.

«Si nous pouvons le faire venir en janvier, il rejoindra le club»