Il signe au Real Madrid et jubile

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Jude Bellingham a quitté le Borussia Dortmund pour migrer vers le Real Madrid. Alors qu'il a parfaitement réussi ses débuts en terres merengue, le crack anglais de 20 ans s'est totalement enflammé pour son transfert, et ce, après avoir remporté le Golden Boy 2023.

Etincelant sous les couleur du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a alarmé le Real Madrid. A tel point que le club merengue a déboursé environ 103M€ pour arracher la pépite anglaise de 20 ans au BVB lors du dernier mercato estival.

Bellingham a rejoint le Real Madrid

Alors qu'il a remporté le Golden Boy 2023 ce lundi soir, Jude Bellingham a fait un discours lors de la cérémonie. Et le numéro 5 du Real Madrid s'est totalement enflammé pour son transfert à la Maison-Blanche.

«Je me sens très chanceux de jouer au Real Madrid»