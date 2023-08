Il signe au PSG, son cauchemar est terminé

Amadou Diawara

Lors de l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde au Qatar, Lucas Hernandez s'est blessé gravement. Contraint de déclarer forfait pour la suite de la compétition, le défenseur français a eu besoin de plusieurs mois pour se rétablir. Et grâce à un travail acharné, Lucas Hernandez est désormais en pleine possession de ses moyens au PSG.

«Il se sent super bien»

Comme l'a avoué l'entourage de Lucas Hernandez à L'Equipe , il est comme un poisson dans l'eau au PSG aujourd'hui, et ce, malgré sa grave blessure et son passé marseillais : « Il se sent super bien. Que ce soit dans la vie ou physiquement, il est très bien pour l'instant » . Pourtant, à en croire le média français, Lucas Hernandez n'était pas fan de ses courtes escapades à Paris quand il défendait encore les couleurs du Bayern.

Lucas Hernandez n'a plus de douleurs