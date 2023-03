Il signe au PSG pour 9M€, il révèle d'énormes regrets

Thibault Morlain

Aujourd'hui directeur sportif de Rennes, Florian Maurice a auparavant eu une carrière de joueur bien rempli. Pendant une saison, il a notamment joué pour le PSG, avec qui il a marqué 15 buts. Mais voilà, au moment de revenir sur son aventure parisienne, le désormais dirigeant rennais révèle quelques regrets.

Formé du côté de l'OL, Florian Maurice a connu plusieurs clubs français durant sa carrière. Et en 1997, l'attaquant français décide alors de quitter les Gones pour rejoindre... le PSG. Moyennant 41 millions de francs, soit 9M€ aujourd'hui, Maurice s'engage avec le club de la capitale, où il ne restera qu'un an. Et visiblement, il n'en garde pas de grands souvenirs.

Mercato : Une rencontre secrète révélée au PSG https://t.co/uYk5JyPHKN pic.twitter.com/ezmZFvpIw5 — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

« J’aurais dû écouter Bernard Lacombe »

A l'occasion d'un entretien accordé au Progrès , Florian Maurice est revenu sur son transfert au PSG. Et il a alors expliqué à ce sujet : « La saison se finit sur un 8-0 contre l’OM, et un doublé pour moi. Mon transfert à Paris est acté, mais j’aurais dû écouter Bernard Lacombe ».

« Au PSG, j’ai un peu perdu mon niveau »