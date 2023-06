Il signe à l’OM et se lâche totalement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 32M€, bonus compris, Vitinha a connu des débuts mitigés à l'OM où il a peiné à s'imposer. Néanmoins, il assure que le processus d'intégration se poursuit pour lui à Marseille et qu'il ne regrette absolument pas son transfert.

Durant le mercato d'hiver, l'OM n'a pas hésité à frapper très fort en recrutant trois nouveaux joueurs dont Vitinha, qui est devenu le plus gros transfert de l'histoire du club phocéen. L'attaquant portugais a été recruté pour 32M€, bonus compris, en provenance de Braga. Et malgré des débuts mitigés à Marseille, l'ancien buteur de Braga ne regrette absolument pas d'avoir signé à l'OM.

«Mon adaptation a été très positive»

« Mon adaptation a été très positive. Je connaissais déjà la France et Marseille. Quand j’étais petit, je rendais visite à mes proches qui vivaient à proximité de Lyon. J’écoutais les gens parler français. Quand je suis né, mon papa travaillait en Suisse donc j’ai grandi avec le français. Concernant Marseille et l’OM, c’est une ville et un club assez spéciaux mais ça me plaît beaucoup : Marseille est une très belle ville dans une très belle région. Au début, l’adaptation a été un peu difficile mais maintenant, je suis bien ici », confie-t-il dans une interview accordée au Parisien avant d'évoquer son intégration dans le vestiaire marseillais.

«On donne le meilleur de nous-même, comme joueur et comme personne»