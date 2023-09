Il signe à l’OM et jubile déjà

Benjamin Labrousse

Recruté par l’OM en provenance de l’Atlético Madrid durant le mercato estival pour 13 M€, Renan Lodi rayonne. Titulaire indiscutable dans le onze mis en place par Marcelino, le Brésilien semble déjà s’être adapté à Marseille. Questionné à ce sujet ce vendredi, le joueur de 25 ans a révélé les raisons de cette intégration éclair au sein du club phocéen.

L’OM a frappé un grand coup sur le mercato estival. En recrutant l’international Brésilien Renan Lodi, le club marseillais semble avoir résolu un gros problème concernant son effectif. Après une saison décevante de la part du Portugais Nuno Tavares, Marseille tient son latéral gauche de renom.

Adaptation express pour Renan Lodi

Car depuis le début de saison, Renan Lodi impressionne. Ayant disputé l’intégralité des rencontres auxquelles il a participé, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid ne rechigne pas d’efforts sur son couloir gauche. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Toulouse (dimanche, 17h05), Renan Lodi s’est exprimé sur son adaptation expresse à l’OM.

« J'aime cette ville, ce club »