«Il s'est servi du PSG» : Kylian Mbappé se fait démonter après son départ !

Axel Cornic

De l’eau est passée sous les ponts, mais le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain fait toujours parler. Certains ne lui pardonnent toujours pas et la victoire en Ligue des Champions des Parisiens semble avoir aidé certains à tourner la page, avec un joueur comme Marquinhos qui l’aurait supplanté.

C’est une coïncidence assez surprenante. Après avoir recruté les plus grandes stars au monde, il a fallu attendre que le PSG les laisse toutes partir pour enfin remporter la Ligue des Champions. C’est notamment le cas avec Kylian Mbappé, qui a quitté le club parisien tout juste un an avant ce succès historique.

« Il y en a un qui s’est servi du PSG et l’autre, qui s’est mis au service du PSG » Et justement, pour certains cela a totalement changé l’héritage laissé par l’attaquant français au PSG. « Qui a marqué le plus le PSG entre Mbappé et Marquinhos ? Je dirais qu’il y en a un qui s’est servi du PSG et l’autre, qui s’est mis au service du PSG » a déclaré Sarah Pitkowski, sur RMC.