«Il se passe quelque chose», un indice troublant lâché par Mbappé ?

Auteur d'un doublé face à l'OM ce dimanche, Kylian Mbappé a atteint la barre mythique des 200 buts au PSG et égalé le record détenu par Edinson Cavani. Le joueur pourrait dépasser cette marque samedi prochain face au FC Nantes, dans un Parc des Princes acquis à sa cause. Depuis le début de la saison, les supporters s'identifient à la star, plus souriante que jamais.

Edinson Cavani n'est plus seul au sommet du classement des meilleurs buteurs du PSG. L'international uruguayen a été rejoint par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé face à l'OM ce dimanche (0-3). Les deux joueurs comptent 200 buts, mais plus pour longtemps. L'international français devrait devancer son ancien coéquipier dans les prochains jours, possiblement face au FC Nantes samedi prochain, au Parc des Princes.

« Il se rend compte qu’il peut devenir l’empereur de ce PSG »

A cette occasion, Mbappé pourrait célébrer son record avec le public parisien. Comme l'a souligné Bruno Salomon, le joueur n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Cela résulte d'une plus grande proximité avec les supporters. « Il se passe quelque chose. Ça a été reproché à Mbappe par les supporters d’être clinique, de battre des records, tenir cette équipe sportivement, mais de ne pas entretenir ce lien. Mais Mbappé a demandé aux joueurs d’aller voir le public, il a son chant dans les gradins. Il se passe quelque chose. Il se rend compte, enfin, qu’il peut devenir l’empereur de ce PSG. Il est en train de s’identifier à Paris » a confié le journaliste de France-Bleu sur le plateau de l'Equipe de Greg.

Un avenir, qui pose question

Une sortie, qui pourrait rassurer les supporters du PSG, alors que son avenir, à moyen terme, est discuté. Lié au club parisien jusqu'en 2024, le joueur a, jusqu'à l'été prochain, pour étirer son bail d'une saison supplémentaire. Dans le cas contraire, le signal envoyé au PSG pourrait être terrible.