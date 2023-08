Il révèle une promesses en coulisses pour son transfert à l’OM

Thibault Morlain

C'est à l'été 2021 qu'Amine Harit pose pour la première fois ses valises à l'OM. Alors à Schalke 04, le milieu offensif marocain débarque à Marseille sous la forme d'un prêt. Mais la finalisation de l'opération n'a pas été si simple. Il n'empêche, l'agent d'Amine Harit l'a bel et bien fait signer à l'OM. Comme il lui avait promis...

A 26 ans, Amine Harit débute sa 3ème saison sous le maillot de l'OM. Formé du côté du FC Nantes, le Marocain avait rejoint le club phocéen pour la première fois à l'été 2021 dans le cadre d'un prêt en provenance de Schalke 04. Retourné en Allemagne à l'issue de cette expérience, Harit avait fini par être rappelé par l'OM au mercato estival 2022, s'engageant cette fois en prêt avec option d'achat. Une option d'achat qui a depuis été levée faisant d'Amine Harit un Marseillais à part entière.

« Je t'ai fait une promesse, tu vas jouer à l'OM »

Dans des propos accordés à L'Equipe , Amine Harit est revenu sur les coulisses de son arrivée à l'OM en 2021. Le Marocain a alors expliqué que son agent, Meissa Ndiaye, s'était démené pour respecter sa promesse malgré quelques complications : « Quand je signe à Marseille fin août 2021, le transfert est bloqué par la DNCG. Le mercato est fini et je ne peux même pas être enregistré ! Meïssa m'appelle toutes les dix minutes : « Je t'ai ramené ici, je t'ai fait une promesse, tu vas jouer à l'OM ». Il me rassure, chasse ma peur. Et je signe ! Jamais je ne pourrais travailler avec un autre agent. Meïssa, c'est trop carré ».

