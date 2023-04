Il recale le PSG… et lance un appel du pied à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme de nombreux joueurs passés par le centre de formation de l'OM, Iliman Ndiaye n'a pas réussi à percer avec le club phocéen. Néanmoins, l’international sénégalais, qui brille à Sheffield United, ne manque pas de déclarer sa flamme au club phocéen, après avoir rappelé qu’il a refusé le PSG quand il était plus jeune.

Iliman Ndiaye recale le PSG

« Ouais, bien sûr. Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct ! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur », confie-t-il dans une interview accordée à So Foot , avant d'ouvrir la porte à un retour à l'OM.

«Pourquoi pas un jour !»