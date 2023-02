Il recale l’ASSE et justifie son choix

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre après son départ du Napoli en juillet dernier, Faouzi Ghoulam avait fait son retour à l'ASSE en décembre dernier. L'international algérien s'était entraîné, à quelques reprises, avec le groupe de Laurent Batlles avant de refuser l'offre transmise par le club stéphanois. Aujourd'hui à Angers, le joueur a justifié sa décision.

Peu épargné par son corps, Faouzi Ghoulam a vécu des mois compliqués. En juillet dernier, le Napoli décidait de ne pas prolonger son contrat. Sans club, l'international algérien avait fait son retour en France, et notamment à Saint-Etienne. Pour s'entretenir, l'arrière gauche avait rejoint son club formateur et intégré le groupe de Laurent Batlles. Ravi de ses prestations, l'ASSE lui a proposé un contrat comme l'a souligné Loïc Perrin.

Ghoulam avait refusé l'ASSE

« On a fait une proposition à Faouzi (Ghoulam). On a pas réussi à trouver de terrain d'entente malheureusement » avait déclaré le coordinateur sportif des Verts . De son côté, Mohamed Toubache-Ter livre une toute autre version. « Sur le dossier Ghoulam. C'est une gestion humaine catastrophique. C'est un manque de respect par rapport au joueur qui voulait vraiment revenir à l'ASSE. Il a fait halluciner les mecs du vestiaire. Il avait un discours incroyable parce que dans sa tête il avait déjà signé. Il leur disait on va se maintenir les gars. Il faut rester rigoureux, etc... : « Quand tu vois le coup bas que lui a fait Jeff Soucasse (l'un des responsables de l'ASSE ndlr) c'est encore une fois des choses très compliquées !» avait-il déclaré.

« J’avais besoin d’un challenge qui me convenait à moi mais aussi à ma vie familiale »