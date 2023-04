Il réalise son «rêve ultime» à l'OM et se lâche sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Né à Avignon, tout près de Marseille, Samuel Gigot vit un rêve éveillé. Fan de l'OM depuis sa tendre enfance, le défenseur central n'a pas hésité une seconde au moment de signer son contrat avec le club phocéen en janvier 2022. Présent en France depuis l'été dernier, le joueur a évoqué sa fierté de porter ce maillot et a évoqué son avenir en Ligue 1.

Présent à Marseille depuis juillet dernier, Samuel Gigot l'un de ses rêves de gosses en signant avec l'OM. Fan de la formation phocéenne depuis son jeune âge, le défenseur central vit une saison particulière, lui qui a découvert le Vélodrome cette saison. Dans un entretien accordé à RMC , le joueur est revenu sur ses débuts à l'OM. Il n'a pas caché sa fierté en évoquant le public marseillais.

Guendouzi explose, un conflit éclate à l'OM https://t.co/tHj7Tu96Sb pic.twitter.com/RbhnPjo2q5 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« Rejoindre l'OM ? C’était mon rêve ultime »

« C’était mon vrai rêve ultime. Juste jouer au Stade Vélodrome, avoir pu marquer dans ce stade devant toute ma famille, c'est extraordinaire. Je pense que les joueurs prennent conscience automatiquement. Quand vous voyez la ferveur en arrivant au stade, dans la ville... Moi, je suis naturel. Après, le plus important c’est le terrain. Les supporters aiment les joueurs qui donnent tout et mouillent le maillot. C’est le plus important » a déclaré Gigot lors d'un entretien accordé à Jérôme Rothen. Et pourquoi ne pas faire durer le plaisir ?

Gigot esquive la question sur son avenir