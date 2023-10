Il quitte l’OM pour réaliser son rêve, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 1992, Jean-Pierre Papin prenait la décision de quitter l'OM pour rejoindre le Milan AC, alors considéré comme la meilleure équipe du monde. Lors d'un évènement organisé à Trente, l'actuel conseiller de Pablo Longoria est revenu sur ce transfert, qui allait changer le fil de sa carrière, mais aussi sur sa première rencontre avec Silvio Berlusconi, dirigeant de la formation italienne.

Présent en Italie ce samedi, Jean-Pierre Papin a eu l'occasion de revenir sur son départ de l'OM en 1992. Un an après avoir obtenu son Ballon d'Or, l'international français s'engageait avec le Milan AC. Ironie du destin, Papin était battu en finale de Ligue des champions 1993 par le club marseillais. Il restera en Italie jusqu'en 1994 avant de rejoindre le Bayern Munich. A Trente, l'ancien attaquant est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter l'OM.

Papin revient sur son départ de l'OM

« J'ai quitté Marseille après six années merveilleuses, six années incroyables avec de nombreux buts marqués et plusieurs trophées remportés. Lors du dernier match avec l'OM, j'ai dit au revoir à mes fans et j'ai annoncé que j'allais jouer pour Milan. Marseille a été pour moi l'endroit où je suis devenu un joueur, mais j'ai décidé de choisir l'AC Milan parce que c'était mon rêve. À l'époque, c'était l'équipe la plus forte du monde et avoir l'opportunité de jouer pour ce club était un véritable privilège » a lâché Papin.

Papin évoque sa rencontre avec Berlusconi