Papin va éviter une catastrophe à l’OM

Arthur Montagne

Le cas Bamba Dieng ne cesse de faire parler à l’OM. C’est d’abord son transfert avorté qui a été commenté l’été dernier, avant sa mise à l’écart. Finalement, l’international sénégalais est resté, mais récemment il a été sérieusement recadré par Igor Tudor. Et pour Sonny Anderson, Bamba Dieng devrait prendre conseil auprès de Jean-Pierre Papin.

La situation de Bamba Dieng ne cesse d'être commentée à Marseille. Il faut dire que l'été dernier, dans les dernières heures du mercato, l'international sénégalais est passé tout proche d'un transfert vers l'OGC Nice avant que l'opération ne capote à cause d'un problème lors de la visite médicale. Finalement, Bamba Dieng est resté à l'OM, mais tout ne se passe pas comme prévu à l'image du recadrage d'Igor Tudor après le match contre Rennes. Sonny Anderson pense que le jeune attaquant doit s'appuyer sur la présence de Jean-Pierre Papin.

Dieng doit discuter avec Papin

« C'est un joueur qui arrive à regarder ce qu'il se passe autour de lui, comme avec Sanchez qui est un joueur d'expérience. Il faut qu'il prenne le temps de travailler énormément devant le but. Il a l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du club pour le conseiller, en la personne de Jean Pierre Papin. Il pourra lui donner des conseils et lui expliquer certaines choses. Le plus difficile c'est de se créer les occasions et il en a, après il faut être plus tranquille devant le but pour toujours faire le bon choix », lance l'ancien buteur brésilien dans une interview accordée au Phocéen avant de poursuivre.

«A notre époque, les jeunes écoutaient beaucoup ce que disaient les anciens»