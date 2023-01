L’OM annonce une grande surprise

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par l’OM cet hiver dans un rôle de conseiller du président Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin a donc fait son grand retour 30 ans après son départ. Véritable légende du club phocéen dans les années 90, il a d’ailleurs fait une grande annonce sur le suite du projet et assure que d’autres anciens éléments de l’OM vont le suivre.

Ça bouge en coulisses à l’OM ! Sur le plan du mercato, déjà, puisque Gerson a été vendu à Flamengo et que Pablo Longoria a recruté Ruslan Malinovskyi sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’Atalanta Bergame. Mais l’organigramme du club phocéen devrait également évolue dans les mois à venir, et pour cause, Jean-Pierre Papin a un grand projet pour l’OM et il le fait savoir.

« Les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement » https://t.co/MO7FBXPBHW pic.twitter.com/StMvBtv9J4 — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

« Vous aurez de bonnes surprises »

Interrogé par La Provence, le conseiller du président de l’OM annonce que d’autres anciens du club devraient, comme lui, faire leur retour : « Je suis un ancien, j’ai joué quelques années dans ce club, j’ai tout gagné. Je pense que c’est important que l’OM retrouve ses anciens. Basile Boli est arrivé, maintenant c’est mon tour, en tant que conseiller du président. Je suis en relation avec d’autres anciens qui aimeraient bien revenir. Je crois que vous aurez de bonnes surprises dans les mois à venir », indique Papin, qui prévoit donc de faire revenir d’anciennes figures de l’OM pour intégrer l’organigramme.

« Un projet destiné aux anciens »