Il quitte l’OM et jubile !

Poussé au départ par Pablo Longoria l'été dernier, Dimitri Payet a mal vécu la situation alors qu'il se voyait terminer sa carrière à l'OM. Le Réunionnais a donc décidé de quitter l'Europe et s'est engagé à Vasco de Gama. Et après des débuts difficiles, Dimitri Payet ne cache pas sa joie d'avoir fait ce choix.

Payet décrit ses débuts au Brésil

« La première phase, d'août à décembre, je me suis adapté facilement à ma nouvelle vie. Le club m'avait mis dans les meilleures dispositions, le public m'a tout de suite donné de l'amour et mes coéquipiers m'ont super bien accueilli. Mais on n'avait que 9 points (après 14 journées) et moi, il a fallu que je me remette dans le rythme. Ça faisait 2 mois que je ne jouais pas, et la saison d'avant, je n'avais pas un énorme temps de jeu. C'était ça le plus dur, remettre la machine en route. Physiquement, je n'étais pas au niveau. J'ai donné ce que j'avais mais c'était moyen », révèle l’ancien numéro 10 de l’OM avant de poursuivre.

«La pression est forte, et c'est aussi pour ça que je suis venu ici»