Mercato : Karchaoui lâche une annonce qui va plaire au PSG !

Thibault Morlain

Au PSG, il y a également des stars dans la section féminine. C’est notamment le cas avec Sakina Karchaoui, internationale française. D’ailleurs, l’avenir de la Parisien est actuellement incertain, elle qui est en fin de contrat avec le club de la capitale. Quid alors de l’avenir de Karchaoui ? La question a été posée à la principale intéressée qui a lâché une réponse qui devrait faire plaisir au PSG.

Formée à Montpellier et passée par la suite par l’OL, Sakina Karchaoui est désormais joueuse du PSG. C’est en 2021 que l’internationale française de 28 ans a rejoint le club de la capitale. Depuis, Karchaoui s’est imposée comme l’une des stars de l’effectif parisien aux côtés notamment de Marie-Antoinette Katoto. Mais le fait est que Sakina Karchaoui pourrait quitter le PSG d’ici quelques mois, elle est qui est dans sa dernière année de contrat à Paris.

« Je me sens très bien ici à Paris »

Comme Kylian Mbappé et d’autres, l’avenir de Sakina Karchaoui est donc un gros dossier au PSG. Pour Le Figaro , la Parisienne a annoncé la couleur sur la suite de sa carrière, évoquant la possibilité de rester avec le club de la capitale : « Il y a des négociations avec le PSG. J'ai été aussi ouverte aux discussions avec d'autres clubs. Je me sens très bien ici à Paris, je me sens Parisienne, j'ai l'impression d'être ici depuis plus de trois ans... J'espère le meilleur pour la suite ».

