Il quitte l’OM et fait son mea-culpa

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui titulaire indiscutable au RC Lens et appelé régulièrement par Didier Deschamps en équipe de France, Brice Samba revient de loin. Il y a quelques années, le portier quittait l'OM par la petite porte avant de se refaire une santé en Premier League. Ce mardi, le gardien lensois est revenu sur son parcours et notamment sur ses difficultés.

Annoncé comme le successeur de Steve Mandanda à l'OM, Brice Samba a commis des erreurs, qui auraient pu lui couter sa carrière, notamment lors de son passage à l'OM. Arrivé à Marseille en provenance du Havre en 2013, le portier a manqué de sérieux. Il a finalement été remercié par la formation phocéenne quatre ans plus tard, sans avoir dévoilé son talent en Ligue 1. Son passage à Nottingham Forrest lui a été bénéfique et lui a permis de gagner en maturité.

En direct, il dénonce un problème avec la star de l’OM ! https://t.co/in8DBkTbEW pic.twitter.com/ZFAdOr6UN8 — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

« Je me suis totalement trompé »

Aujourd'hui, le RC Lens profite de son talent. Mais l'international français est conscient que sa carrière aurait pu basculer à l'OM. « Quand je sors du centre de formation du Havre, tout se passait bien. J’arrive à Marseille à 18 ans, on me promet la succession de Mandanda, donc pour moi, c’est la suite logique. Mais à un moment donné, on se rend compte qu’il faut aller chercher les choses, que l’on ne va rien me donner. Je pensais, peut-être, que les choses allaient arriver rapidement. En fait, je me suis totalement trompé » a lâché Brice Samba lors d'un entretien accordé au Canal Champions Club .

« C’est juste mon parcours »