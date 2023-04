Mandanda : Après l’OM, la renaissance

La rédaction

Steve Mandanda continue d'écrire l'histoire comme l'un des meilleurs gardiens que la Ligue 1 française ait connu. Après son passage historique à l'Olympique de Marseille, Mandanda a signé à Rennes l'été dernier et il est en train de réaliser une belle saison. A 38 ans, il montre qu'on peut toujours compter sur son rendement que ce soit en équipe de France, auparavant, ou avec le Stade Rennais actuellement.

En signant à Rennes, Steve Mandanda a lancé sans doute la dernière aventure de sa carrière. A 38 ans, le portier s'est engagé avec Rennes jusqu'en 2024. Depuis le début de saison, il réalise de belles performances qui laissent croire qu'une possible retraite n'est pas à prévoir pour le moment.

Fort de son expérience

Steve Mandanda est l'un des gardiens les plus expérimentés de Ligue 1 française. Avec plus de 600 matchs disputés en Ligue 1 depuis sa signature à l'Olympique de Marseille en 2007, le magazine So Foot le classe dans le top 1000 des meilleurs joueurs du championnat de France, à la 72e place. Face au Paris Saint Germain où son Rennes s'était imposé (2-0), Mandanda s'est montré infranchissable pour l'attaque du Paris Saint Germain, ce qui avait forcé le respect de son entraîneur, Bruno Genesio il dit à ce propos : "« Oui, il a kiffé. Il fait partie des premiers que j’ai consulté pour ce changement de système parce que c’est quelqu’un de très très important pour le groupe. Bien sûr sur le terrain par ses qualités de gardien de but, mais aussi par toute la sérénité qu’il dégage et tous les échanges que j’ai avec lui fréquemment. Ça restera entre nous ce qu’on s’est dit, mais on sait bien pourquoi il y a eu cette accolade. »

Des stats qui forcent le respect

En 29 matchs disputés, Steve Mandanda a gardé sa cage inviolée à 9 reprises, il est dans le Top 10 des gardiens qui ont réalisé cette stat. Son ratio de but encaissé par match est faible comparé à beaucoup de gardien de but, il est de 1 but par match mais aussi avec 1 penalty arrêtés sur 2 possibles. Il est dans le Top 20 des gardiens qui ont effectué le plus d'arrêts dans un match de Ligue 1 cette saison. A son âge avancé, il ne cesse d'impressionner et de forcer le respect.

Il a retrouvé une place de titulaire