Après le PSG, il veut de nouveau semer la zizanie en Ligue 1 !

Tombeur du PSG, Bruno Genesio joue les éléments perturbateurs dans la course au podium de Ligue 1. Et ce samedi, Rennes reçoit le RC Lens pour de nouveau s’inviter dans la cour des grands. Si les Bretons s’imposent, ils se relanceront totalement et pourront de nouveau rêver à la Ligue des Champions …

Victorieux face au Paris Saint Germain avant la trêve (2-0), le Stade Rennais de Bruno Genesio, s'est relancé dans la course au podium. Actuellement 5e de Ligue 1, Rennes pourrait rêver de Ligue des champions à condition de bien négocier le dernier sprint final avant la fin du championnat. Ce samedi (21h), les joueurs de Bruno Genesio reçoivent Lens, 3e du championnat, la victoire est obligatoire pour continuer d'espérer.

S'inspirer de la performance face au PSG

Pour motiver ses troupes, Bruno Genesio compte s'inspirer de la performance réalisée par ses poulains face au Paris Saint Germain le 19 mars dernier. L'entraîneur est conscient qu'une victoire face à Lens serait importante mais il sait aussi qu'il reste encore quelques matchs importants avant de commencer à rêver de podium. En conférence de presse d'avant-match il dit à ce sujet : "Ça ne veut pas dire qu’on gagnera tous les matches, mais au moins, on sait qu’on en gagnera beaucoup avec cet état d’esprit là. On est aussi sur une tendance à marquer moins mais en optimisant plus nos situations, en ayant trouvé une solidité défensive."

Des adversaires de taille à affronter avant de rêver

Avant de rêver de quoi que ce soit, Rennes devra affronter trois bonnes formations il s'agit de Lens, Lyon puis Reims, la victoire devra marquer les trois matchs afin d'ouvrir une brèche à quelconque rêve dans cette fin de championnat. Bruno Genesio en est parfaitement conscient il dit à ce propos : "On a trois matches difficiles contre Lens, Lyon et Reims qui peuvent être non pas déterminants, mais très impactants sur la fin de saison. Ce n’est pas un match charnière mais en s’imposant, on pourrait recoller à un peloton d’équipes qui peuvent lutter pour les 3-4 premières places, peut-être créer un écart des poursuivants. Donc il est important, mais comme tous ceux qui suivent. On sait qu’on aura en face une équipe solide, la meilleure défense de L1, une équipe complète et très généreuse, celle qui, avec nous, fournit le plus d’efforts à haute intensité et en volume de courses, qui joue, se livre, prend des risques."

A sept points du podium

Pour arriver sur le podium de la Ligue 1, Rennes devra d'abord enchaîner les bonnes performances mais aussi que Lens (3ème) et Monaco (4ème) flanchent lors du dernier virage. La mission s'annonce délicate mais pas impossible, il faudra jouer le tout pour le tout, au moins en cas d'échec, les Bretons auront quand même essayé. En attendant, grâce à cette 5ème place, le club est qualifié pour la Ligue Europa Conférence mais pas sûr qu'ils se contentent d'une compétition aussi minime sur le plan continental quand on sait que l'objectif d'un ticket en Ligue des champions ou en Europa Ligue n'est pas si loin que ça.