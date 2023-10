Il quitte l’OM et dévoile la raison !

Thomas Bourseau

Brandao était dans l’équipe qui a remporté le dernier championnat de France de l’OM en 2010. Depuis, le club phocéen court derrière le titre de Ligue 1. Après l’OM, le Brésilien a pris la décision de rebondir à l’ASSE et a livré ses raisons ce lundi soir.

La carrière de Brandao a pris fin en 2018 dans l’anonymat en Grèce. Mais huit ans plus tôt, l’attaquant brésilien était sur le toit du football français en soulevant le trophée de la Ligue 1 avec l’OM de Didier Deschamps.

Brandao troque le maillot de l’OM pour celui de l’ASSE en 2012

Deux ans après le sacre de l’Olympique de Marseille, Brandao a quitté le Sud pour le Forez en signant en faveur de l’ASSE à l’expiration de son contrat à l’OM. Pour TeamFootball , Brandao s’est confié sur les rasons de son départ pour Saint-Étienne.

Brandao est parti de l’OM pour «gagner» à l’ASSE