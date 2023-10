OM : Aubameyang s’enflamme pour son retour

Arnaud De Kanel

Arrivé cet été à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang revient en bonne forme. Après des premières semaines compliquées, le Gabonais a débloqué son compteur en Ligue 1 juste avant la trêve. Heureux également d'avoir connu la joie de marquer au Vélodrome, l'ancien attaquant de l'ASSE savoure son retour sur les terrains après une saison délicate à Chelsea.

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué 5 buts avec l'OM depuis son arrivée. L'attaquant en a inscrit 4 en Coupe d'Europe alors qu'il rencontre plus de difficultés sur la scène nationale. « Mon réalisme en Coupe d’Europe ? C’est une compétition que je connais bien et je connais les enjeux en fait. Les soirs de Coupe d’Europe, il y a une saveur particulière et on essaie de se surpasser et c’est sûrement pour ça que ça s’est bien passé jusque là », a-t-il expliqué à Prime Vidéo . D'ailleurs, il avait marqué son tout premier but face au Panathinaïkós, dans un Vélodrome qui ne demandait qu'à exulter.

«Je ne suis pas quelqu’un qui me contente des choses actuelles»

L'attaquant de l'OM est revenu sur ce moment particulier et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. « Mon premier but au Vélodrome ? C’était fort, mais c’était contenu, pourquoi ? Parce que je ne suis pas quelqu’un qui me contente des choses actuelles par exemple. Je sais que je pourrais être à beaucoup plus de buts parce que j’ai toujours envie de faire mieux et je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux », a lâché Pierre-Emerick Aubameyang à Prime Vidéo . Le Gabonais estime que les buts vont venir avec le temps car il sort d'une saison blanche avec Chelsea.

«Le rythme revient donc c’est une bonne chose»