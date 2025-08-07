 Il quitte l’OM, ça vire au cauchemar !

Alexis Brunet

Depuis cet été, Pau Lopez n’est plus un joueur de l’OM. Le portier arrivé en 2021 à Marseille s’est engagé avec le Deportivo Toluca, qui l’a directement revendu au Real Betis. Mercredi soir, l’Espagnol disputait d’ailleurs un match amical avec sa nouvelle équipe et ça s’est mal passé. Le gardien de 30 ans a concédé un penalty, s’est blessé et a dû être remplacé, tout cela en trois minutes top chrono.

Cet été, l’OM est encore une fois très actif au niveau de son recrutement. Le club phocéen s’est renforcé en attaque, au milieu de terrain, en défense, mais pas au poste de gardien de but. Contrairement au PSG qui devrait faire venir Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, le club phocéen, lui, va continuer d’accorder sa confiance à Geronimo Rulli.

Pau Lopez a quitté Marseille L’OM ne devrait donc pas recruter un nouveau gardien, mais il y a toutefois eu un départ dans ce secteur cet été. En effet, le club phocéen a perdu Pau Lopez, qui a rejoint le Deportivo Toluca, mais qui l’a revendu dans la foulée au Real Betis. L’Espagnol sera donc resté quatre ans à Marseille.