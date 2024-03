Il quitte le PSG pour l'OM et passe aux aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui retraité des terrains, Fabrice Fiorèse est revenu sur son transfert polémique du PSG à l'OM en 2004. Selon lui, un homme a précipité son départ de Paris. Il s'agit de Vahid Halilhodžić, qui aurait réclamé son transfert après que le joueur ait refusé de porter le brassard de capitaine.

Fabrice Fiorèse présente la particularité d'avoir porté le maillot du PSG, mais aussi de l'OM au cours de sa carrière. Un départ qui lui avait valu en 2004 un torrent d'insultes. Entraîneur du club parisien durant cette période, Vahid Halilhodžić avait eu des mots forts. « Cette nuit quand je suis rentré chez moi à 1 heure, je vous le dis franchement, j'ai vomi » avait-il déclaré. Visiblement, le temps n'a pas apaisé les tensions. Invité de Rothen S'Enflamme, Fiorèse estime qu'Halilhodžić est à l'origine de son départ du PSG.

Fiorèse explique son départ du PSG

« C’est lui qui est responsable. Il ne faut pas oublier que ce coach a voulu d’un capitaine. Il a longtemps cherché un capitaine, il a commencé par Pedro Miguel Pauleta. Il a refusé. J’ai refusé aussi car pour être capitaine du PSG, il fallait lui répéter tout ce qu’il se passait dans le vestiaire. Or, je suis Savoyard et je n’ai jamais eu l’habitude de répéter. Et lorsque j’ai refusé, coach Vahid n’était pas content. Et malheureusement, il m’a demandé de partir. Il a appelé mon agent et m’a fait comprendre que j’allais jouer en CFA » a déclaré Fiorèse.

« Ce n’est pas digne d’un entraîneur »