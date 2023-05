Il quitte l'ASSE et sort du silence

Benjamin Labrousse

Cette saison, Arnaud Nordin est l’un des meilleurs joueurs de Montpellier, qui retrouve des couleurs depuis le retour de l’entraîneur Michel Der Zakarian. Parti libre de l’ASSE l’été dernier, le virevoltant ailier de 24 ans est revenu sur ce départ des Verts, club qu’il avait rejoint en 2013, et pour qui ce dernier garde toujours une certaine attache.

Dimanche dernier, Montpellier créait la sensation en allant s’imposer 4 buts à 0 sur la pelouse de Monaco. Ce jour-là, Arnaud Nordin a confirmé qu’il était en grande forme. Et pour cause, à Louis II, l’ancien de l’ASSE s’est offert un doublé. Auteur de 7 buts et de 4 passes décisives pour sa première saison loin de Saint-Étienne, Arnaud Nordin semble s’être donné raison lui qui avait quitté l’ASSE l’été dernier afin de changer d’air.

« En sortir m’a fait du bien », Arnaud Nordin lucide sur son départ de l’ASSE

Dans un entretien accordé à Midi Libre , Arnaud Nordin est revenu sur les raisons de son départ de l’ASSE l’été dernier. L’ailier français a disputé 147 matchs avec les Verts en Ligue 1. « J'ai passé quasiment dix ans à Saint-Étienne, j'avais besoin de voir autre chose, de ne pas être dans ce cocon. J'y suis arrivé à 15 ans, j'y ai grandi, eu mon bac, mon permis. J'ai tout connu là-bas. En sortir m'a fait du bien, aujourd'hui je peux le dire » , affirme Arnaud Nordin.

« Le statut a changé » à Montpellier affirme Arnaud Nordin