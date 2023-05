Vente ASSE : «Ça va bouger», il annonce une incroyable révolution

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton sur la vente de l'ASSE repart de plus belle. Président du directoire, Roland Romeyer a annoncé que ce dossier était toujours d'actualité. Il va falloir s'attendre à du mouvement dans les prochaines semaines, notamment durant l'intersaison. A en croire Laurent Paganelli, les dirigeants stéphanois ont tout intérêt à passer la main pour relancer la machine.

On pensait ce dossier au point mort. Mais ces dernières semaines, Roland Romeyer a pris la parole pour annoncer que la vente de l'ASSE était toujours d'actualité. Co-président du club stéphanois, Bernard Caïazzo enchaînerait les entretiens afin de dénicher un investisseur digne de confiance. Pour l'heure, une somme de 32M€ et une autre de 35M€ auraient été transmises, mais dans ce dossier, il faudra vraisemblablement attendre la fin de la saison pour observer un quelconque mouvement concret.

Il enrage à cause de l’ASSE https://t.co/rLgb9As2Eh pic.twitter.com/uNxAC0R8mU — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Le départ de Caïazzo et Romeyer réclamé

Ancien joueur de l'ASSE et aujourd'hui à Canal + , Laurent Paganelli a été interrogé sur ce dossier. Selon lui, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les responsales stéphanois, doivent tirer un trait sur la formation. « Je ne vais pas dire du mal de la direction, ce n'est pas mon rôle. Mais à un certain moment, il faut comprendre que le football évolue, qu'il faut avancer et changer les manières de faire. Il faut savoir se retirer et laisser la place... » a-t-il déclaré.

« Je suis convaincu que ça va finir par bouger »