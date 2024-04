«Il n’ira pas au PSG», la décision est prise pour le successeur de Mbappé

Thibault Morlain

Durant le prochain mercato estival, le PSG va s’occuper de la succession de Kylian Mbappé, attendu du côté du Real Madrid. Passer après l’international français ne sera pas simple, mais le club de la capitale ne manquerait pas d’idées. Marcus Rashford a notamment été annoncé comme l’une des pistes du PSG, mais voilà que la vérité serait quelque peu différente…

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé s’apprêterait à faire ses valises. Alors que son avenir s’écrirait au Real Madrid, le club de la capitale va devoir lui trouver un remplaçant. Qui sera alors l’heureux élu ? Celui-ci pourrait se trouver en Angleterre. Cela fait maintenant plusieurs mois qu’il est annoncé que Marcus Rashford (Manchester United) serait dans les petits papiers du PSG.

« Le PSG n'a jamais été intéressé par la signature de Marcus »

Marcus Rashford ira-t-il au PSG pour remplacer Kylian Mbappé ? Pour The Sun, une source a clairement refroidi cela, lâchant : « Le PSG n'a jamais été intéressé par la signature de Marcus. Et compte tenu de ses difficultés sur et en dehors du terrain cette saison, ils n'ont pas du tout envisagé de le recruter. Il n'ira pas au PSG ».

Osimhen pour remplacer Mbappé au PSG ?

Il faudrait donc d’ores et déjà rayer le nom de Marcus Rashford pour rejoindre le PSG cet été. Mais voilà que le successeur de Kylian Mbappé pourrait d’ores et déjà être connu. En effet, la presse italienne a dévoilé que le transfert de Victor Osimhen (Naples), moyennant 120M€, serait proche d’être conclu.