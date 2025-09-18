«Il n'est pas venu pour ça» : De Zerbi le trahit après son transfert à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, l'OM a notamment obtenu le prêt de Timothy Weah assorti d'une obligation d'achat. L'ancien joueur de la Juventus a rejoint le club marseillais dans l'optique d'y évoluer en tant que piston, mais depuis le début de la saison, l'international américain est utilisé comme ailier, ce qui n'était pas prévu.

Durant le mercato estival, l'OM a multiplié les recrutements pour renforcer son effectif, obtenant notamment le prêt de Timothy Weah en provenance de la Juventus. Formé au PSG dans un rôle offensif, l'international américain s'est transformé en piston au fil des années. C'est d'ailleurs à ce poste qu'il devait être utilisé à Marseille, mais comme le souligne Daniel Riolo, ce n'est pas totalement le cas.

Weah n'est pas utilisé dans le rôle attendu « De Zerbi, il peut faire autrement qu'une défense à trois avec deux pistons. Élément très important, Weah n’est pas venu pour jouer en haut. L'idée des dirigeants, l'idée de De Zerbi quand il le prennent, c'est le Weah nouvelle version en joueur de piston, qui avait été essayé un peu à Lille mais beaucoup plus à la Juve. Il ne vient pas pour jouer là où il a joué contre le Real », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.