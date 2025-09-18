«Il n'est pas venu pour ça» : De Zerbi le trahit après son transfert à l'OM !

Très actif sur le mercato, l'OM a notamment obtenu le prêt de Timothy Weah assorti d'une obligation d'achat. L'ancien joueur de la Juventus a rejoint le club marseillais dans l'optique d'y évoluer en tant que piston, mais depuis le début de la saison, l'international américain est utilisé comme ailier, ce qui n'était pas prévu.
Durant le mercato estival, l'OM a multiplié les recrutements pour renforcer son effectif, obtenant notamment le prêt de Timothy Weah en provenance de la Juventus. Formé au PSG dans un rôle offensif, l'international américain s'est transformé en piston au fil des années. C'est d'ailleurs à ce poste qu'il devait être utilisé à Marseille, mais comme le souligne Daniel Riolo, ce n'est pas totalement le cas.
Weah n'est pas utilisé dans le rôle attendu
« De Zerbi, il peut faire autrement qu'une défense à trois avec deux pistons. Élément très important, Weah n’est pas venu pour jouer en haut. L'idée des dirigeants, l'idée de De Zerbi quand il le prennent, c'est le Weah nouvelle version en joueur de piston, qui avait été essayé un peu à Lille mais beaucoup plus à la Juve. Il ne vient pas pour jouer là où il a joué contre le Real », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Il ne vient pas pour jouer là où il a joué contre le Real»
« Les entraîneurs ont fini par voir une reconversion possible pour lui. Ses stats indiquent qu’il est trop faible dans une position haute sur le terrain. À la base, il jouait AG ou AD comme on dit dans les jeux vidéos. Certains se sont dit ‘tiens ce gars-là, en piston dans une défense à 3, il y a peut-être matière à faire quelque chose’. Parce qu'il court, parce que c'est un mec qui a une attitude formidable... Il est venu à l'OM pour jouer piston. Mais avec son match, l’OM va peut-être le retenter devant et puis quand il va se rater on va encore lui tomber dessus », ajoute Daniel Riolo.