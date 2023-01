Il l'avoue, l’entraîneur de l’OM a fait de gros dégâts

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Igor Tudor en a déjà fait voir de toutes les couleurs à ses joueurs. Dimitri Payet, le capitaine marseillais, a eu beaucoup de mal à s’adapter. Tout comme Cengiz Ünder, qui vient de totalement retourner la situation, lui qui enchaîne les titularisations depuis la reprise du championnat.

Arrivé à l’OM l’été dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a vite fait parler ses méthodes rigoureuses. Dès le stage en Angleterre, plusieurs joueurs se sont plaints des techniques utilisées par le technicien croate. Très distant avec ses hommes, Igor Tudor est tout le contraire de Jorge Sampaoli. Ce que certains joueurs de l’OM ont eu du mal à assimiler, dont Dimitri Payet.

Payet a eu du mal…

Avant le match contre le PSG, le capitaine de l’OM était revenu sur l’arrivée musclée d’Igor Tudor. « C'est nouveau pour moi. Oui, ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : "Payet-Tudor, ça ne passe pas". Dur envers moi. Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur et un entraîneur, c'est loin d'être fou. Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer. Il n'est pas fou l’entraîneur. C'est plus envers moi-même. Il faut que je fasse plus. (...) Je ne dis pas que je ne m’entends pas avec le nouveau coach. Mais c’est une autre façon de fonctionner et de travailler », reconnaissait le numéro 10 olympien.

… Ünder aussi !