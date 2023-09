Il l’annonce, l’OM a réussi son coup sur le mercato

Thomas Bourseau

Joaquin Correa a claqué la porte de l’Inter pour rejoindre l’OM cet été, comme ce fut le cas d’Alexis Sanchez un an plus tôt, qui a ironiquement fait le chemin inverse en signant son retour au club nerazzurro. La polyvalence de Correa plaît particulièrement à Marcelino qui a vidé son sac en conférence de presse.

Comme cela a été le cas lors des deux dernières fenêtres estivales des transferts, Pablo Longoria est parvenu à considérablement remodelé l’effectif de l’OM dont Marcelino est l’entraîneur depuis le mois de juin dernier. Chacune des lignes du onze de départ de l’Espagnol a enregistré des changements et notamment en attaque.

Marcelino fan de la polyvalence de Joaquin Correa

En plus de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Iliman Ndiaye pour ne citer qu’eux, l’OM a mis la main sur Joaquin Correa, attaquant polyvalent qui a été prêté pour la saison avec option d’achat par l’Inter. Marcelino ne s’en est pas caché, l’international argentin aux 19 sélections est une bonne pioche pour l’OM.

«Il nous permet d'attaquer et de contre-attaquer»