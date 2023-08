Mercato : L'entraîneur de l'OM évoque un cas sensible

Benjamin Labrousse

Auteur d’un début de saison intéressant, l’OM pourrait connaître quelques mouvements d’ici la fin du mercato. Alors que Mattéo Guendouzi a rejoint la Lazio Rome, Azzedine Ounahi aurait des envies d’ailleurs selon l’Équipe. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur marseillais Marcelino a évoqué le cas particulier du Marocain.

Le mercato estival refermera ses portes ce jeudi à minuit, et pourrait révéler son lot de surprises. Du côté de l’OM, plusieurs mouvements ont eu lieu ces derniers jours, que ce soit du côté des arrivées avec Joaquin Correa et Michael Murillo, ou dans le sens des départs avec Mattéo Guendouzi parti à la Lazio Rome. Mais le club phocéen possède plusieurs dossiers en attente, que ce soit avec le départ d’Isaak Touré, ou encore avec la gestion du cas Azzedine Ounahi.

Brentford s’intéresse à Ounahi qui veut quitter l’OM

Peu utilisé en ce début de saison, l’international Marocain aurait des envies d’ailleurs. Selon les informations de l’Équipe , Azzedine Ounahi envisagerait bel et bien un départ de l’OM, tandis que le Daily Mail avançait que Brentford, pensionnaire de Premier League s’intéressait au joueur. Les Bees auraient besoin de renfort dans l’entrejeu, et aurait coché le nom du joueur de 22 ans d’ici la fin du mercato estival.

«Si je choisis un autre joueur, c'est qu'il nous apporte plus qu'Ounahi pour le moment»