Il l’annonce, l’OM a loupé un incroyable transfert à 20M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un buteur lors du dernier mercato hivernal afin d'épauler Alexis Sanchez, l'OM tentait un coup de folie en recrutant Vitinha pour 32M€, soit le transfert le plus cher de son histoire. Mais pour Jean-Charles de Bono, le club marseillais a commis une erreur en mettant de côté la piste menant à Folarin Balogun, en grande forme sous le maillot de Reims.

En janvier dernier, l'OM dépensait près de 32M€ pour recruter Vitinha, jeune pépite du Sporting Braga. Mais les semaines défilent et ses apparitions en championnat se comptent sur les doigts d'une main. Une situation, qui interroge les observateurs. Certains commencent à regretter ce transfert, à commencer par Jean-Charles de Bono.

Grand danger pour l’OM, la menace se confirme https://t.co/zNDdM7z6jP pic.twitter.com/fE0nDRxwPl — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

De Bono regrette l'arrivée de Vitinha

« C’est vrai que Vitinha on ne l’a pas vu jouer et c’est déjà un gros souci pour nous. Puisque c’est le plus gros transfert du club 32 millions d’euros avec bonus. Si tu dois miser sur un jeune joueur, je pense que tu t’es bien renseigné auparavant sur ce que ce joueur là devrait t’apporter, quelque chose qui pourrait soulager l’OM. Mais dans un poste offensif ça ne me semble pas trop être le cas parce que déjà d’une on ne le fait pas jouer et de deux on ne fait pas récupérer Sanchez » a confié l'ancien joueur de l'OM à Football Club Marseille. Selon lui, le club marseillais aurait dû se concentrer sur d'autres pistes moins onéreuses à l'instar de celle menant à Folarin Balogun, prêté par Arsenal au Stade de Reims.

« Je me dis qu’au lieu de mettre 32 millions sur Vitinha, tu posais 20 millions sur Balogun »