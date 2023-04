Il lâche une bombe sur le transfert de Neymar au PSG

Thibault Morlain

En 2017, la planète football a tremblé à cause du PSG. Cet été là, le club de la capitale a battu tous les records en s'offrant Kylian Mbappé, mais aussi Neymar. Le Brésilien, acheté pour 222M€, est alors devenu le joueur le plus cher de l'histoire du football. Cela fait maintenant plus de 5 ans que Neymar a quitté le FC Barcelone pour le PSG et voilà qu'on en comprend encore sur ce transfert. Ancien du Barça, Deco a ainsi fait certaines confidences.

Révélé au Brésil avec Santos, Neymar avait décidé de faire le grand saut en Europe en 2013, signant alors avec le FC Barcelone. En Catalogne, le Brésilien a alors fait des étincelles avec Lionel Messi puis a constitué l'un des trios offensifs les plus redoutables, la MSN, suite à l'arrivée de Luis Suarez au Barça. Une belle histoire qui a toutefois pris fin en 2017 avec son transfert au PSG. Et quel transfert ! Neymar reste aujourd'hui encore le joueur le plus cher de l'histoire du football suite à la levée de sa clause libératoire de 222M€. Grâce aux finances du Qatar, le PSG n'a pas hésité à dépenser ce montant pour s'offrir l'international auriverde, qui ne voulait toutefois pas quitter le FC Barcelone.

« Neymar ne voulait pas quitter Barcelone »

C'est Deco qui a fait cette révélation. Ancien joueur du FC Barcelone, le Portugais s'est confié sur le transfert de Neymar au PSG pour le podcast Benja me Mucho . Il a alors lâché : « Parfois, il se passe des choses dans le football et cela ne dépend pas de la volonté du joueur. Ce que je peux dire c’est que Neymar ne voulait pas quitter Barcelone ».

« Il a pris cette décision à cause de ce qu’il s’est passé avec les dirigeants »