Il lâche une annonce après son transfert, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en tout début de mercato en provenance du Bayern Munich pour environ 45M€, Lucas Hernandez réalise un début de saison très encourageant malgré les doutes qui entourait sa signature après sa rupture des ligaments croisés lors de la Coupe du monde. Après la défaite contre l'OGC Nice, l'international français assure même qu'il va continuer à monter en puissance. De bon augure pour le PSG.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato très actif, recrutant notamment 12 nouveaux joueurs, en comptant Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig. Parmi les nouveaux joueurs parisiens, Lucas Hernandez a notamment débarqué en provenance du Bayern Munich et réalise un début de saison très prometteur. Et pourtant, compte tenu de sa grave blessure subie en décembre dernier à la Coupe du monde, les doutes étaient permis. Mais l'international français se montre rassurant après la défaite contre l'OGC Nice vendredi soir (2-3).

Un joueur de Deschamps valide la révolution au PSG https://t.co/mvGd7WdWkv pic.twitter.com/pnoICcaamU — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«On s’adapte petit à petit»

« Il y a eu 11 recrues, avec un nouveau coach. On s’adapte petit à petit. C’est à nous d’essayer de nous adapter et de prendre conscience de ce que veut le coach sur le terrain. Il y a des automatismes qu’on n’a pas encore à 100% et c’est pour ça qu’il faut un peu plus de temps, mais les choses sérieuses commencent mardi », explique l'international français en zone mixte, avant de poursuivre.

«Je suis très bien revenu après cette grosse blessure au genou»