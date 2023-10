Il force son transfert au PSG et commet une belle erreur

Thibault Morlain

A l’été 2022, au sortir d’une très bonne saison sous le maillot de Reims, Hugo Ekitike était très courtisé par de gros clubs européens. Ayant l’embarras du choix pour la suite de sa carrière, l’attaquant français a finalement forcé pour rejoindre le PSG. La suite, on la connait. Ekitike est aujourd’hui mis à l’écart par le club de la capitale. A Reims, on estime qu’il s’est trompé et qu’il peut-être dû plutôt aller à Newcastle.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens lors du mercato estival 2022, Hugo Ekitike n’avait qu’à choisir. Et finalement, il s’est envolé pour le PSG après Reims. Une marche trop haute pour le Français ? Possible quand on voit comme cela s’est passé pour lui la saison dernière et comment le PSG voulait s’en débarrasser cet été. Ekitike aurait mieux fait d’opter pour un autre club et pour lui, la bonne solution aurait pu être de rejoindre Newcastle, qui faisait le forcing pour ses services…

Il a tout changé, l'entraineur du PSG balance https://t.co/imc3rj8EG1 pic.twitter.com/nDBm9PB79g — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

« Peut-être qu’Hugo on en parlerait aujourd’hui comme d’Isaak »

Invité par Le Club des 5, Mathieu Lacour, directeur général de Reims, est revenu sur le transfert d’Hugo Ekitike. Livrant les coulisses du mercato du désormais joueur du PSG, il explique la possible erreur d’avoir snobé Newcastle : « On n’a jamais autant de scouts que quand il y a eu Hugo Ekitike. On n’a jamais eu autant de clubs, après un intérêt de club c’est différent d’une offre. Les clubs qui étaient intéressés par le joueur et avec qui on a fait un rendez-vous, c’était hallucinent. (…) C’est son choix et celui de son agent. Peut-être qu’un autre projet lui aurait permis de mieux s’exprimer. Quand je vois Newcastle qui a fait un forcing en janvier et juin, quand tu vois aujourd’hui la manière dont s’épanouit Isaak à Newcastle, peut-être qu’Hugo on en parlerait aujourd’hui comme d’Isaak. C’est aussi les choix de carrière, je ne critique pas ce qu’il a fait. Il est Français, jouer avec Messi, Neymar et Mbappé, je peux comprendre ».

« C’était leur priorité absolue »