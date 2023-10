Une star quitte l'OM et vit un calvaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une excellente saison, Alexis Sanchez n'a pourtant pas poursuivi l'aventure à l'OM. D'abord annoncé trop exigeant, le Chilien a assuré qu'il voulait rester, mais que la direction marseillaise a finalement refusé, ce qu'a confirmé Pablo Longoria. L'ancien attaquant d'Arsenal a finalement rejoint l'Inter Milan où il connait un début de saison catastrophique.

Accueilli comme un rock star lors de son arrivée à l'OM durant l'été 2022, Alexis Sanchez a confirmé son statut en réalisant une excellente saison. Le Chilien a porté l'équipe marseillaise sur ses épaules et s'est mué en véritable leader. Tout laissé alors pensé qu'il lèverait l'option dans son bail pour prolonger d'une saison. Mais Pablo Longoria en a décidé autrement.

«On recherchait d'abord la complémentarité au sein de l'effectif»

« Jusqu'au dernier moment, c'était dans notre tête, savoir comment son arrivée pourrait être complémentaire avec l'effectif actuel. On a eu beaucoup de discussions. On a abandonné la piste Sanchez dans les dernières semaines, je ne pourrais pas donner une date exacte car on a tellement eu de discussions qu'on oublie. C'est un super joueur qu'on aimerait avoir avec nous, c'est sûr. Mais on recherchait d'abord la complémentarité au sein de l'effectif », confiait le président de l'OM le 28 août dernier en conférence de presse.

Sanchez joue très peu à l'Inter Milan

Par conséquent, conscient qu'il n'entrait plus dans les plans de l'OM, Alexis Sanchez a fait son retour à l'Inter Milan un an après son départ. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Barré par la concurrence de Marcus Thuram et Lautaro Martinez, le Chilien n'a débuté qu'une seule rencontre, pour un total de six matches et 159 minutes toutes compétitions confondues. De quoi déjà remettre en question son avenir, alors que du côté de l'OM, Marcelino, qui n'était pas favorable à la prolongation d'Alexis Sanchez, a déjà démissionné, et que son successeur Pierre-Emerick Aubameyang vient seulement de débloquer son compteur en Ligue 1. L'histoire d'un rendez-vous manqué qui se termine avec deux grans perdants.