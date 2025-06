Il file au Real Madrid, mauvaise nouvelle pour l’OM ?

Axel Cornic

En vue d’une saison prochaine très chargée, l’Olympique de Marseille souhaite boucler plusieurs renforts importants. Et un possible retour pourrait se dessiner, avec les médias italiens qui évoquent un nouveau prêt de Valentin Carboni. Ce dernier avait déjà été prêté il y a un an, mais l’aventure marseillaise avait tourné court à cause d’une grave blessure au genou.

C’était un pari très intéressant. Après un prêt très convaincant à Monza, Valentin Carboni avait décidé de franchir un palier en rejoignant l’OM. Il avait le profil parfait pour le football prôné par Roberto De Zerbi, mais il n’a finalement joué que quatre petits matchs de Ligue 1. La faute à une blessure au genou, avec le club phocéen qui a cassé son prêt dès le mois d’octobre 2024.

« Un nouveau prêt ? Je ne sais pas, c'est trop tôt pour en parler » Il pourrait avoir une deuxième chance ! Plusieurs médias en Italie ont en effet évoqué un possible retour de Valentin Carboni, qui a tout récemment retrouvé le terrain avec l’Inter lors du Mondial des clubs. Et dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport ce dimanche, il a évoqué ce sujet. « Un nouveau prêt ? Je ne sais pas, c'est trop tôt pour en parler » a expliqué le crack argentin. « Il y a maintenant la Coupe du monde et la retraite la saison prochaine pour rester dans le groupe. Quelle que soit la solution, je sais que l'Inter croit et a toujours cru en moi, comme Chivu ».