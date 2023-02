«Il faudra qu’il défende», l’OM met la pression sur sa nouvelle recrue

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé cet hiver à l’OM après une Coupe du monde brillante avec le Maroc, Azzedine Ounahi a fait ses débuts contre le FC Nantes. Et pour sa grande première, l’ancien joueur du SCO Angers a inscrit un but magnifique. Un dirigeant olympien, qui n’a pas manqué de s’enflammer, a tout de même réclamé plus d’apport défensif. Avec le sourire.

Après avoir manqué le coche avec Ivan Ilic qui a finalement préféré rejoindre le Torino, l’OM s’est lancé sur le dossier Azzedine Ounahi. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, les dirigeants marseillais s’intéressent depuis un moment à l’international marocain qui sort d’une Coupe du monde éblouissante.

Ounahi, la belle affaire de l’OM

Angers était vendeur mais la concurrence était là. Finalement, malgré l’intérêt de Naples, Azzedine Ounahi a opté pour l’OM. Le transfert s’élève à 8M€ auxquels s’ajoutent 2M€ de bonus. Une belle affaire pour le club olympien !

L’OM réalise un mercato historique, une sanction va tomber https://t.co/IJI8aLaSpB pic.twitter.com/C8yxrkYPV8 — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

«Quel but !»