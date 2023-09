Il explique ses difficultés après son transfert au PSG

Hugo Chirossel

À l’image de son compatriote Carlos Soler, Fabian Ruiz a du mal à s’imposer au PSG depuis son arrivée en provenance de Naples il y a maintenant un peu plus d’un an. Interrogé à ce sujet ce lundi en conférence de presse, l’international espagnol estime qu'il est normal d’avoir des difficultés quand un joueur change de pays.

Le PSG, comme d’autres clubs, ne laisse pas toujours le temps à ses joueurs de s’adapter à leur nouvel environnement. Pour preuve, un an seulement après son arrivée, Renato Sanches a déjà quitté le club de la capitale cet été. L’international portugais a été prêté avec option d’achat à l’AS Rome.

Une première saison décevante pour Fabian Ruiz

Si leur avenir au PSG a également été remis en question, Carlos Soler et Fabian Ruiz quant à eux sont finalement restés. Appelé avec l’Espagne lors de cette trêve international et présent en conférence ce lundi, le second nommé a répondu aux questions sur ses difficultés à Paris.

« Il est normal que lorsque vous changez de pays, ce soit un peu plus difficile »