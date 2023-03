«Il est agaçant», un joueur de l’OM lui fait péter les plombs

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Très critiqué ces dernières semaines, Nuno Tavares ne convainc plus vraiment à l’OM. Le Portugais, qui va retourner à Arsenal cet été, ne devrait pas revenir à Marseille. Ce qui devrait faire plaisir à Éric Di Meco qui estime que Tavares n’a pas progressé depuis son arrivée, il le trouve même « agaçant ».

Prêté par Arsenal, Nuno Tavares vit une saison contrastée avec l’OM. Très décisif en début d’exercice, le Portugais est moins tranchant ces derniers temps et ne rassure toujours pas au niveau défensif. Son prêt ne comporte pas d’option d’achat, presque une bonne nouvelle pour l’OM qui, selon La Provence, n’envisagerait pas de le conserver.

Nuno Tavares ne fait pas l’unanimité

« Il a de grosses qualités offensives qui font qu’il a été spectaculaire et des stats qui parlent pour lui. Le gros problème avec lui, et je l’avais identifié dès ses premiers matchs, est qu’il a de trop grosses lacunes défensives pour être défenseur. D’un autre côté, il n’est pas assez fort offensivement et a trop de déchet pour être attaquant. Même dans le système à trois centraux utilisé par Igor Tudor, qui est le seul où il peut jouer, il faut être vigilant de son côté », déplore Éric Di Meco, ancienne gloire de l’OM, pour La Provence .

«Je ne l’ai pas vu progresser»