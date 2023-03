Transfert à 9M€ pour l'OM, ça va bouger sur le mercato

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OM, Arkadiusz Milik défend actuellement les couleurs de la Juventus. Prêté avec option d'achat aux Bianconeri, le buteur polonais aimerait poursuivre son aventure à la Vieille Dame à l'issue de la saison. Alors que Massimiliano Allegri voudrait également continuer sa cohabitation avec Arkadiusz Milik, des réunions au sommet seraient au programme pour boucler l'affaire.

Arrivé à l'OM en janvier 2021, Arkadiusz Milik pourrait ne plus jamais porter le maillot marseillais. Actuellement prêté à la Juventus jusqu'à la fin de la saison, le buteur polonais aimerait voir le club turinois activer l'option d'achat négociée lors du dernier mercato estival. En effet, l'OM et la Vieille Dame se sont entendus pour une clause à 7M€, plus 2M€ de bonus.

Carnage au PSG, une solution est trouvée https://t.co/GR0YjuNTQY pic.twitter.com/Qlih9urdF6 — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

Milik et Allegri veulent continuer leur aventure ensemble

Selon les informations de Tuttosport , Arkadiusz Milik ne voudrait pas faire son retour à l'OM. A en croire le média transalpin, l'attaquant de 29 ans souhaiterait rester à la Juventus, et ce, même si le club turinois ne dispute aucune compétition européenne la saison prochaine.

Des rendez-vous programmés entre la Juve et le clan Milik ?