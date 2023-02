«Il en a fait sa priorité absolue», le PSG peut trembler pour Messi

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est en négociations avec sa direction pour prolonger, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Malgré tout, l'Inter Miami serait toujours aussi déterminé à boucler son transfert à l'issue de la saison. En effet, David Beckham aurait fait de Leo Messi sa priorité absolue, et il n'attendrait qu'un signe du joueur pour passer à l'offensive.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a signé un contrat de deux saisons. Par conséquent, la Pulga partira librement et gratuitement le 1er juillet si elle ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le PSG est en pleine négociations avec Lionel Messi et son entourage pour le convaincre de rempiler, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et les discussions sont en bonne voie.

Craquage hallucinant au PSG, voilà la raison https://t.co/YIJinjVua7 pic.twitter.com/5WsyIOONZH — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Leo Messi, la priorité absolue de David Beckham

Malgré tout, l'Inter Miami n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Lionel Messi pour 0€ à l'issue de la saison. D'après Jérôme Meary, un intermédiaire spécialisé de la MLS, David Beckham serait on ne peut plus déterminé à boucler la signature du vétéran argentin de 35 ans.

L'Inter Miami attend le feu vert de Messi pour frapper