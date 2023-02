Le PSG prépare un gros transfert, Messi va enrager

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Proche de Lionel Messi avec lequel il a remporté la Coupe du monde en décembre dernier, Leandro Paredes est actuellement en prêt du côté de la Juventus où tout ne se passe pas comme prévu pour lui. A tel point qu'il pourrait revenir au PSG où il ne serait probablement que de passage.

En difficulté au PSG, Leandro Paredes a quitté le club de la capitale l'été dernier et a été prêté à la Juventus qui dispose d'une option d'achat estimée à 22M€ pour le conserver de manière définitive. Toutefois, il est peu probable que l'Argentin reste à Turin où il ne convainc guère plus qu'à Paris.

La Juventus ne conservera pas Paredes...

En effet, selon les informations de Relevo , la Juventus a acté le fait que l'option d'achat de Leandro Paredes ne sera pas levée en fin de saison. Le média précise même que le club turinois ne tentera même pas de négocier avec le PSG pour revoir à la baisse les 22M€ de l'option d'achat. Preuve que la Juve a bien décidé de lâcher Paredes dont le salaire semble trop important pour les finances du club.

... qui n'entre plus dans les plans du PSG