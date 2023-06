Il dit non au PSG, voilà pourquoi !

Baptiste Berkowicz

Libre de s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine, Marcus Thuram a décidé de rejoindre l'Inter Milan. De nombreuses écuries étaient intéressées par l'international français, notamment le PSG. Malgré des discussions intenses avec le club de la capitale, le joueur de 25 ans n'a pas souhaité rejoindre l'équipe rouge et bleu, et ce, à cause du temps de jeu incertain qui l'attendait.

Dans sa quête de renforcer son secteur offensif - pour combler le départ de Lionel Messi et le possible transfert de Neymar - le PSG s'était intéressé à Marcus Thuram. Son profil alliant puissance et qualité technique avait séduit les dirigeants parisiens.

Marcus Thuram a exigé des garanties au PSG

Marcus Thuram avait l'embarras du choix. Alors que le PSG insistait pour le recruter, l'international français avait des exigences trop élevées avec une volonté d'être absolument titulaire selon RMC Sport . Le club de la capitale souhaitait qu'il vienne pour être la doublure d’un autre attaquant, qui serait Kane ou très probablement Victor Osimhen. Toutefois, Marcus Thuram ne voulait pas être numéro 2. Ce qui a fait capoter son transfert au PSG.

Marcus Thuram refusait d'être remplaçant

Alors que le PSG est toujours à la recherche d'un joueur capable d'être efficace dans un rôle de rotation, l'échec de la piste Marcus Thuram pourrait bien relancer une opération. Wilfried Zaha, en fin de contrat avec Crystal Palace, fait partie des options étudiées par les dirigeants parisiens.