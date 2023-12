Il dénonce un mensonge sur la vente de l’OM !

Thomas Bourseau

Frank McCourt n’est plus si déterminé à conserver l’OM et aurait à coeur de couper ses liens avec le club si jamais une offre dépassant les 300M€ lui était soumise. Le propriétaire américain du club phocéen veut vendre comme Daniel Riolo et Thibaud Vézirian l’affirment contrairement à Julien Fournier. Explications.

Les semaines passent et il semble que la vente de l’OM devienne de plus en plus d’actualité. Daniel Riolo a même confirmé sur les ondes de RMC pour l’ After Foot mardi soir, confirmant ainsi nos informations exclusives du 15 novembre dernier, que Frank McCourt était prêt à céder l’Olympique de Marseille… au prix fort ! A savoir une indemnité de rachat comprise entre 300 et 400M€.

«La vente ? Aujourd’hui c’est plus du fantasme qu’autre chose»

Invité à s’exprimer sur le plateau de l ’After Foot au cours de la même émission mardi soir, Julien Fournier a mis les choses au clair concernant son éventuelle implication dans le rachat de l’OM par le biais d’investisseurs saoudiens. « Je suis juste allé prendre les informations, et le vendeur n’étant pas vendeur, il n’était pas question de faire une Ajroudi. (…) Poliment, gentiment mais fermement, McCourt m’a fait dire qu’il voulait garder le club. Quand on aime un club, il ne faut pas aller y mettre le bazar. Si un jour il est vendeur, si quelqu’un vient me voir parce que ça l’intéresse, pourquoi pas. Mais aujourd’hui c’est plus du fantasme qu’autre chose ».

«Ce qui est surtout agaçant, c’est de prendre les supporters et les gens pour des idiots»