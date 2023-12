Messi et Neymar lui ont fait vivre un calvaire au PSG

Pierrick Levallet

Le PSG a décidé de tirer un trait sur de nombreuses stars cet été. Le club de la capitale a notamment décidé de se séparer de Lionel Messi et Neymar, qui ont signé respectivement à l'Inter Miami et à Al-Hilal. Leur départ aurait d'ailleurs été perçu comme un véritable soulagement par certains dans le vestiaire parisien.

Cet été, le PSG a changé de nombreuses choses en interne. Le club de la capitale a notamment décidé de tirer un trait sur plusieurs stars. Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marco Verratti ont ainsi été poussés vers la sortie. L’Argentin et l’Espagnol sont partis libres pour signer respectivement à l’Inter Miami en MLS et au FC Séville en Espagne.

Un transfert dès janvier, une star du PSG lâche sa réponse https://t.co/j4oT30hU5W pic.twitter.com/chcJxtLs2X — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Le PSG s'est débarrassé de Messi et Neymar

Le Brésilien et l’Italien, eux, ont été transféré. Marco Verratti a posé ses valises à Al-Arabi au Qatar contre 50M€. Neymar, lui, a débarqué à Al-Hilal en Arabie Saoudite contre un chèque de 90M€. Les départs de l’international auriverde et de Lionel Messi auraient d’ailleurs été vus comme un soulagement par certains dans le vestiaire du PSG.

Vitinha revit depuis leur départ