Il démonte un transfert en direct et se fait «engueuler» par le PSG

Si le PSG n'a finalement recruté personne lors du mercato hivernal, Luis Campos avait toutefois quelques idées pour renforcer le groupe de Christophe Galtier. Le profil de Rayan Cherki plaisait notamment au club de la capitale, mais ce dossier ne plaisait pas à tout le monde. Laurent Fournier avait ainsi exprimé son pessimisme. De quoi lui valoir aujourd'hui les remontrances du PSG.

A la recherche d'un élément offensif en janvier, le PSG pensait notamment à Rayan Cherki. Luis Campos s'est toutefois cassé les dents face à Jean-Michel Aulas. En effet, du côté de l'OL, on ne souhaitait clairement pas se séparer du crack de 19 ans. Et au final, Cherki n'a donc pas rejoint le PSG.

Le PSG critiqué pour Cherki

Ce dossier Rayan Cherki ne faisait d'ailleurs pas l'unanimité auprès de tous. Dernièrement, sur la chaine du PSG, Laurent Fournier avait émis certains doutes et lâché : « Sans être méchant, quand je vois que l’on fait des appels d’offre pour Cherki alors que l’on a une formation exceptionnelle ».

« On m’a appelé pour me dire que je critiquais la politique du club »