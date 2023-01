Il décide de quitter l'OM et dévoile les raisons de son transfert

Thibault Morlain

Il aura finalement fallu ce mercato hivernal pour voir Bamba Dieng quitter l’OM. Suivi par Lorient depuis plusieurs mois maintenant, le Sénégalais s’est donc engagé avec les Merlus, où il tentera ainsi de retrouver le sourire après des derniers mois compliqués à l’OM. Et suite à son arrivée en Bretagne, Dieng a pris la parole, évoquant notamment le pourquoi de son choix de rejoindre Lorient.

C’est très animé à l’OM durant ce mercato hivernal. De nouveaux joueurs intègrent l’effectif d’Igor Tudor, quand d’autres font leurs valises. Alors que Luis Suarez, Gerson et Isaak Touré étaient partis il y a un certain temps maintenant, dernièrement, c’est Bamba Dieng qui a quitté la Canebière. Après son transfert avorté à l’OGC Nice à l’été, le Sénégalais n’avait pas réellement réussi à retrouver un premier rôle avec Igor Tudor. C’est donc dans cette situation compliquée que Dieng a rejoint Lorient durant ce mois de janvier. Un nouveau challenge pour l’attaquant de 22 ans qui a fait part de ses premiers mots à son arrivée en Bretagne.

L’OM l’annonce, il est intransférable https://t.co/7Am0irKOYN pic.twitter.com/H3l5k31BJG — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

« Le jeu proposé par le coach, son staff et les joueurs m’a séduit »

Aujourd’hui, Bamba Dieng est donc un joueur de Lorient, où il a signé pour 4 ans et demi. Et pour le site des Merlus, l’ancien de l’OM a pris la parole suite à son transfert, lâchant alors : « Je suis fier de rejoindre les rangs lorientais aujourd’hui. C’est un très beau challenge qui s’offre à moi et j’ai hâte de débuter sous mes nouvelles couleurs. Le FC Lorient a réalisé le meilleur début de saison de son histoire et je souhaite poursuivre dans cette lignée en réalisant de belles performances avec les Merlus. Le jeu proposé par le coach, son staff et les joueurs m’a séduit et j’espère répondre aux attentes du club lors de ces prochains mois et futures saisons ».

« Tout le monde est ravi de sa signature »