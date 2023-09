Il débarque à l'OM et reçoit un message en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce samedi soir, Gennaro Gattuso disputera son premier match sur le banc de l'OM à l'occasion du déplacement périlleux sur la pelouse de l'AS Monaco. Des débuts très attendus pour le technicien italien qui débarque dans la foulée de son compatriote Fabio Grosso à l'OL. Le troisième coach transalpin en Ligue 1, Francesco Farioli, se réjouit de voir deux autres italiens dans le championnat de France.

C'est officiel depuis mercredi, Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM. Le technicien italien sera d'ailleurs pour la première fois sur le banc marseillais ce samedi soir à l'occasion du déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco. Et Francesco Farioli se réjouit de l'arrivée de son compatriote en Ligue 1.

OM : Il annonce une pluie de bonnes nouvelles ! https://t.co/IGPlpZTZ3K pic.twitter.com/FhHnanhW1y — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Farioli souhaite la bienvenue à Gattuso

« C'est une coïncidence. Après mon arrivée en Turquie, il y a Montella et Pirlo qui sont arrivés. On était trois Italiens et il se passe la même chose en France. Bienvenue à Grosso et Gattuso, bonne chance à eux. C'est un championnat qui intéresse, c'était difficile de refuser », confie l'entraîneur de l'OGC Nice en conférence de presse.

L'Italie passe devant l'Espagne

Francesco Farioli a effectivement de quoi se réjouir, puisqu'au moment d'entamer la saison, il était le seul coach italien en Ligue 1 tandis que les Espagnols étaient trois. Mais la démission de Marcelino, ajoutée aux arrivées successives de Gennaro Gattuso à l'OM et de Fabio Grosso à l'OL, font de l'Italie le pays étranger le mieux représenté sur les bancs de L1.